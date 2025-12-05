"Ворог хоче забрати геть усе": Усик запалив вогняним українським репом на боксерській вечірці

Український боксер Олександр Усик продовжує підсвічувати свою патріотичну позицію на весь світ. Спортсмен не втрачає можливості нагадати про війну у себе на Батьківщині.

Нещодавно Усик завітав на 63-тю конвенцію Всесвітньої боксерської ради (WBC). Саме українець є чемпіоном за версією цієї організації, здобувши пояс в бою проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 Канал.

Як Усик читає реп?

У Бангкоку Усик встиг вразити своїми вокальними здібностями. Також під час заходу ексчемпіон світу Насім Хамед вручив українцю нагороду WBC King.

Той же взяв слово для промови та несподівано для багатьох вирішив вразити публіку репом. Олександр зачитав кілька рядків з українського треку "Заповіт" від музичного гурту Balsam.

Ми зламали вже самий останній кайдан.

Ворог хоче забрати у нас геть усе.

Він спроможен лише на біль і обман.

Вік за віком несе.

Але нас не зламати, це наш вічний стан.

В наших жилах кров всіх тих незламних тече.

Як Усик зачитав реп у Таїланді: дивитися відео

Відзначимо, що два роки тому Усик вже зачитував цей трек на публіці. У липні 2023 року Олександр видав реп під час пресконференції перед першим боєм із Даніелем Дюбуа.

До слова, нещодавно Усик знявся у новому документальному фільмі Дмитра Комарова. Його головною темою було відновлення психологічного здоров'я в умовах війни.

