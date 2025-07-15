Реванш Усик – Дюбуа: какие звезды бокса и Голливуда посетят главное событие года

В эту субботу 19 июля состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Боксеры встретятся в адской битве на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Реванш Усик – Дюбуа вызвал огромный ажиотаж в боксерском сообществе и вообще в мире. Грандиозный вечер бокса посетит немало звезд спорта и шоу-бизнеса, сообщает 24 канал со ссылкой на "Чемпион".

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Кто посетит реванш Усик – Дюбуа?

Фрэнк Уоррен рассказал, кто посетит реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Среди почетных гостей вечера бокса в Лондоне будут звездные представители спорта, а также известные деятели из Голливуда.

В частности, будут Дэниел Крейг, который играл роль Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Иен МакШейн. Энтони Джошуа? Да, его пригласили. Мы хотим собрать всех бывших британских чемпионов мира. Будут Герби Гайд, Фрэнк Бруно, Дэвид Хэй, Леннокс Льюис. Надеюсь, что Энтони Джошуа тоже придет,

– сказал Уоррен.

Напомним, что многие из вышеназванных звезд бокса и Голливуда уже присутствовали на боях Александра Усика. На реванш с Тайсоном Фьюри в декабре 2024 года посетили Энтони Джошуа, Леннокс Льюис, Джейсон Стэйтем и другие.

К слову. Александр Усик впервые дрался против Даниэля Дюбуа в 2023 году во Вроцлаве. В том поединке украинский боксер одолел британца техническим нокаутом в девятом раунде.

Ранее сообщалось о том, что Фрэнк Уоррен рассказал, сколько продано билетов на реванш Усик – Дюбуа на "Уэмбли". Промоутер британского боксера назвал сумасшедшие цифры.