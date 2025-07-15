Реванш Усик – Дюбуа спричинив шалений ажіотаж у боксерській спільноті та загалом у світі. Грандіозний вечір боксу відвідає чимало зірок спорту та шоу-бізнесу, повідомляє 24 канал із посиланням на "Чемпіон".

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Хто відвідає реванш Усик – Дюбуа?

Френк Воррен розповів, хто завітає на реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа. Серед почесних гостей вечора боксу у Лондоні будуть зіркові представники спорту, а також відомі діячі з Голлівуду.

Зокрема, будуть Деніел Крейг, який грав роль Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Ієн МакШейн. Ентоні Джошуа? Так, його запросили. Ми хочемо зібрати всіх колишніх британських чемпіонів світу. Будуть Гербі Гайд, Френк Бруно, Девід Хей, Леннокс Льюїс. Сподіваюся, що Ентоні Джошуа теж прийде,

– сказав Воррен.

Нагадаємо, що багато із вищеназваних зірок боксу та Голлівуду вже були присутні на боях Олександра Усика. На реванш з Тайсоном Ф'юрі у грудні 2024 року завітали Ентоні Джошуа, Леннокс Льюїс, Джейсон Стейтем та інші.

До слова. Олександр Усик вперше бився проти Даніеля Дюбуа у 2023 році у Вроцлаві. У тому поєдинку український боксер здолав британця технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, що Френк Воррен розповів, скільки продано квитків на реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі". Промоутер британського боксера назвав шалені цифри.