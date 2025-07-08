За все основные пояса супертяжелой весовой категории будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа. Накануне этого боя совет британскому бойцу дал Леннокс Льюис, сообщает 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Что посоветовал Льюис "Динамиту"

Легенда бокса призвал Даниэля Дюбуа отдать всего себя на ринге. Он считает, что чемпион мира по версии IBF должен быть нацелен на нокаут:

Все или ничего, Даниэлю надо полностью выложиться в реванше. Когда-то в прошлом я говорил себе: "Выйду туда, чтобы отдать всего себя. Единственный вариант – это нокаутировать. Если он выбросит два удара, то я выброшу четыре. Я сделаю то, чего раньше не видели и не буду тем же боксером, что в прошлом".

Также Леннокс Льюис поделился прогнозом на реванш Усик – Дюбуа. Он считает, что британец имеет все шансы одержать победу.

"Дюбуа готов. Он прошел через все испытания и проблемы. Он – убийца королей. У него есть сила. Это непростая задача, но он безусловно тот человек, который может с ней справиться. Он возлагает большие надежды на это. Я думаю, что Дюбуа сделает это", – сказал Льюис.

Справка. В первом бою, который состоялся в августе 2023 года, Александр Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. После того британец провел три поединка, в которых одержал все победы досрочно, а украинец дважды одолел Тайсона Фьюри.

Напомним, что ранее стало известно, кто покажет бой Усик – Дюбуа в Украине. Вечер бокса начнут транслировать в 19:00 по киевскому времени.