Реваншу Усик –Дюбуа быть: известно условие для проведения боя, которое привлечет Паркера

Боксерская организация WBO обязала Александра Усика провести защиту титула против временного чемпиона мира по этой линии против Джозефа Паркера. Это никак не входило в планы украинского боксера, который хочет подраться с Даниэлем Дюбуа.

Александр Усик хочет дать реванш Даниэлю Дюбуа за поражение почти двухлетней давности. Однако в WBO хотят сорвать вторую битву и дать шанс Джозефу Паркеру.

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При каком условии может состояться реванш Усик – Дюбуа

Не исключено, что украинец откажется от этого боя против новозеландца ради поединка с "Динамитом". В таком случае он потеряет пояс, а на кону реванша Усик – Дюбуа не будет стоять звание "абсолюта" хевивейта.

Издание GiveMeSport рассматривают еще один вариант, в котором Усик сможет провести бой против Дюбуа, не потеряв при этом чемпионский титул по линии WBO, сообщает 24 Канал.

Вероятно, что Джозефу Паркеру заплатят немаленькую сумму денег, чтобы тот согласился на проведение реванша Усик – Дюбуа. Зато боксер из Новой Зеландии в будущем проведет бой против победителя реванша Усик – Дюбуа и сможет побороться за все пояс в хевивейте.

В таком случае Усик во второй раз выйдет в ринг против Дюбуа летом текущего 2025-го года. В издании уверены, что противостояние примет лондонский "Уэмбли", который рассматривают, как один из вариантов места проведения поединка. А Паркер получит бой за "абсолют" против Усика или Дюбуа до конца этого 2025-го года.

Интересно, что промоутер Джозефа не уверен, что бой его клиента и Усика состоится в ближайшее время. Это дает возможность понять, что у реванша Усик – Дюбуа еще есть большие шансы.