Ветеран бокса назвал главное умение Усика, которого должен остерегаться Дюбуа

Александр Усик вскоре проведет свой следующий бой в профи-ринге. Украинский боксер сразится с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа из Великобритании.

В боксерском мире активно обсуждают реванш Усик – Дюбуа. Ветеран хевивейта Дерек Чисора назвал секрет успеха украинского чемпиона, сообщает 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

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Какой секрет успеха Усика?

Дерек Чисора заявил, что Даниэль Дюбуа не может позволить себе то, чтобы Александр Усик заставлял его работать ногами. Потому что у украинского чемпиона особое чутье на движение.

По словам Чисоры, Александр Усик сначала движется в один бой, а потом резко меняет направление. А в тот момент когда соперник только подстраивает ноги украинский боксер уже попадает.

Дюбуа нужно сразу идти вперед с первого гонга. Но ему все равно придется выживать в ринге. Потому что если он этого не сделает – Усик его нокаутирует. Стоит только потерять концентрацию,

– сказал Чисора.

Напомним, что долгожданный реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Историческую битву будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее сообщали, что Чжан Чжилей сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа, который состоится через четыре дня. Звездный боксер внезапно изменил свое мнение относительно того, кто победит в поединке.