Бывший чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Джонни Нельсон высказался о скандальной вечеринке Даниэля Дюбуа. 58-летний британец назвал виновного в поражении "Динамита", сообщает 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

Что сказал британский экс-чемпион об отце Дюбуа?

По мнению эксперта, вечеринка слишком расслабила Дюбуа перед ответственным боем. Именно из-за отсутствия необходимого настроя "Динамит" потерпел фиаско в реванше с Усиком.

"Это была одна из самых глупых вещей, которые можно устроить молодому человеку, который готовится к такому большому бою. Если ты готовишься к войне – ты не должен окружать себя трусами. Ты должен окружать себя людьми с таким же менталитетом. Одна из самых глупых вещей – это поместить сына в такую среду, чтобы сказать: "Хорошо, сынок, это расслабляет. Ты должен отвлечься". Нет, это так не работает.

Ты должен быть в режиме войны. Ты должен выйти и думать: "Вот что я сделаю". Лично я думаю, что его отец – идиот. Я думаю, что это была одна из самых глупых вещей, которые он мог когда-либо сделать. Потому что если он настроен неправильно, то не имеет значения, насколько он физически силен и подготовлен к бою", – заметил британский экс-чемпион.

Напомним, что Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Что известно о скандальной вечеринке Дюбуа?

Бой за абсолют между Усиком и Дюбуа состоялся 19 июля 2025 года на лондонском стадионе "Уэмбли". Британский боксер опоздал на поединок на 45 минут.

Оказалось, что это произошло из-за вечеринки, которую, по данным издания Mirror, устроил отец боксера Стэнли Дюбуа. В сеть слили видео с вечеринки, где Дюбуа празднует в окружении гостей. Такое поведение боксера возмутило болельщиков и его коллег.

Из-за вечеринки Даниэль добирался на стадион пешком. Во время выхода на ринг он был заблокирован хаотичной толпой.

