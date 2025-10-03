Колишній чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі Джонні Нельсон висловився про скандальну вечірку Даніеля Дюбуа. 58-річний британець назвав винного у поразці "Динаміта", повідомляє 24 Канал з посиланням на talkSPORT.

Що сказав британський ексчемпіон про батька Дюбуа?

На думку експерта, вечірка занадто розслабила Дюбуа перед відповідальним боєм. Саме через відсутність необхідного налаштування "Динаміт" зазнав фіаско у реванші з Усиком.

"Це була одна з найдурніших речей, які можна влаштувати молодому чоловікові, який готується до такого великого бою. Якщо ти готуєшся до війни – ти не повинен оточувати себе боягузами. Ти маєш оточувати себе людьми з таким самим менталітетом. Одна з найдурніших речей – це помістити сина в таке середовище, щоб сказати: "Добре, синку, це розслабляє. Ти маєш відволіктися". Ні, це так не працює.

Ти маєш бути у режимі війни. Ти маєш вийти і думати: "Ось що я зроблю". Особисто я думаю, що його батько – ідіот. Я думаю, що це була одна з найдурніших речей, які він міг коли-небудь зробити. Бо якщо він налаштований неправильно, то не має значення, наскільки він фізично сильний і підготовлений до бою", – зауважив британський ексчемпіон.

Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді та втретє у кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

Що відомо про скандальну вечірку Дюбуа?

Бій за абсолют між Усиком та Дюбуа відбувся 19 липня 2025 року на лондонському стадіоні "Вемблі". Британський боксер запізнився на поєдинок на 45 хвилин.

Виявилося, що це сталося через вечірку, яку, за даними видання Mirror, влаштував батько боксера Стенлі Дюбуа. У мережу злили відео з вечірки, де Дюбуа святкує в оточенні гостей. Така поведінка боксера обурила вболівальників та його колег.

Через вечірку Даніель добирався на стадіон пішки. Під час виходу на ринг він був заблокований хаотичним натовпом.

