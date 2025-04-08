Промоутер Усика анонсировал новости о бое за абсолют

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик рассчитывает вернуть себе пояс IBF и во второй раз стать абсолютным чемпионом супертяжелого дивизиона. Однако для этого промоутерам украинца нужно договориться о бое с представителями Даниэля Дюбуа.

Промоутер Александр Красюк сообщил, когда ожидать новости относительно следующего боя Александра Усика. Приоритетным соперником украинца остается чемпион IBF Даниэль Дюбуа, пишет 24 Канал со ссылкой на Tribuna.com.

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Когда сообщат о следующем бое Усика

Красюк не стал раскрывать все подробности переговоров с представителями британца. Впрочем, в ближайшее время должна появиться ясность в вопросе организации боя за абсолют.

Думаю, ближайшие дни все станет на свои места,

– сказал Красюк.

Отметим, что боксерские ассоциации установили четкий лимит времени для достижения договоренности об организации поединка. Боксеры сохранят свои титулы, если объявят о бое в 30-дневный срок. В противном случае чемпионам нужно будет провести обязательные поединки с претендентами.

Ранее сообщалось, что вероятный бой Усик – Дюбуа может состояться в июне-июле 2025 года. Битву звезд хевивейта может принять легендарный "Уэмбли".

Напомним, что первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 года во Вроцлаве. Тогда украинский чемпион нокаутировал британца в 9-м раунде. "Динамит" не смирился с результатом поединка. Британец считает, что рефери "украл" у него победу из-за скандального удара ниже пояса в 5-м раунде.