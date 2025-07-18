Появились новые детали о трансляции боя Усик – Дюбуа в Украине
- Трансляция боя Усик – Дюбуа в Украине состоится на медиасервисе MEGOGO, начиная с 19:10 по Киеву.
- Аналитическую студию будут вести Артем Панченко и Александра Кучеренко, а среди гостей будут Жан Беленюк, Андрей Розанов и Влад Елисеев.
Владимир Кобельков будет комментировать главный бой вечера и поединок Даниэля Лапина против Льюиса Эдмонсона.
Уже 19 июля на лондонском "Уэмбли" состоится долгожданный вечер бокса. На ринге в реванше сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа.
Одним из официальных трансляторов боя является украинский медиасервис MEGOGO. Выяснились новые детали будущей трансляции реванша Усик – Дюбуа, пишет 24 Канал.
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Новые подробности трансляции
Вечер бокса на медиасервисе стартует в 19:10 по Киеву с аналитической студии. Главный поединок начнется примерно после 23:00.
Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Tribuna.com Андрей Розанов и промоутер Top Boxing Generation Влад Елисеев.
Владимир Кобельков с места событий на лондонской арене "Уэмбли" прокомментирует главный бой вечера и поединок украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина против британца Льюиса Эдмонсона за титулы IBF и WBA Continental. Другие бои карда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.
Напомним, что недавно Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию.