Одним из официальных трансляторов боя является украинский медиасервис MEGOGO. Выяснились новые детали будущей трансляции реванша Усик – Дюбуа, пишет 24 Канал.

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Новые подробности трансляции

Вечер бокса на медиасервисе стартует в 19:10 по Киеву с аналитической студии. Главный поединок начнется примерно после 23:00.

Ведущими студии будут Артем Панченко и Александра Кучеренко, а их гостями – олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк, журналист Tribuna.com Андрей Розанов и промоутер Top Boxing Generation Влад Елисеев.

Владимир Кобельков с места событий на лондонской арене Уэмбли прокомментирует главный бой вечера и поединок украинского боксера полутяжелого веса Даниэля Лапина против британца Льюиса Эдмонсона за титулы IBF и WBA Continental. Другие бои карда будут комментировать Сергей Лукьяненко и Дмитрий Аветисян.

Напомним, что недавно Александр Усик и Даниэль Дюбуа провели первую пресс-конференцию.