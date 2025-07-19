Бой Усик – Дюбуа 2: онлайн-трансляция поединка за звание абсолютного чемпиона мира

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. За ходом встречи можно следить онлайн на сайте 24 Канала.

В субботу, 19 июля, в Лондоне на стадионе "Уэмбли" пройдет самый ожидаемый боксерский поединок 2025 года. Между собой сойдутся Александр Усик и Даниэль Дюбуа, сообщает 24 Канал.

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Чего ждать от боя Усик – Дюбуа 2?

Александр Усик во второй раз сразится за звание абсолютного чемпиона мира. В прошлом году украинцу удалось собрать все пояса в супертяжелом весе в бою против Тайсона Фьюри.

Победа позволила Усику стать первым за 25 лет "абсолютом" в этой категории после легендарного Леннокса Льюиса. Однако ради второго боя против Тайсона украинец должен был освободить пояс IBF.

Он в конце концов достался Даниэлю Дюбуа, который в титульном бою победил Филиппа Хрговича. Более того, после этого "Динамит" еще и эффектно разобрался с Энтони Джошуа, защитив награду.

И вот теперь Усик или Дюбуа сможет забрать к себе все четыре награды. Напомним, что соперники уже выходили в ринг друг против друга в августе 2023-го. Тогда Александр одержал победу, нокаутировав британца в девятом раунде.

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Где смотреть?

Бой Усик – Дюбуа онлайн можно будет посмотреть на платформах DAZN и Megogo. Поединок пройдет в рамках вечера бокса в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Начало мероприятия – 19 июля в 19:00 (по киевскому времени).

Именно главный бой вечера должен начаться около 23:00. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Усик – Дюбуа 2. Здесь также будут опубликованы самые интересные видео и обзор острых моментов встречи.