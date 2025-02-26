Второй бой за абсолют: когда Усик и Дюбуа определят короля хевивейта

Чемпион мира Александр Усик близок к соглашению на бой против обладателя титула IBF Даниэля Дюбуа. Стала известна ориентировочная дата поединка соперников.

Александр Усик решительно настроен провести еще один бой за абсолют. На кону поединка против Даниэля Дюбуа снова будут стоять четыре основных титула хевивейта, пишет 24 Канал со ссылкой на World Boxing News.

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Когда состоится следующий бой Усика

В проведении битвы за абсолют лично заинтересован влиятельный Турки Аль аш-Шейх – глава Главного управления по вопросам развлечений в Саудовской Аравии.

По информации источника, реванш Усик – Дюбуа ожидается в июне, или несколько позже. Грандиозный вечер бокса планируют провести в Эр-Рияде. Также существует вариант с локацией поединка на знаменитом "Уэмбли" в Лондоне.

Сообщается, что в андеркарде могут встретиться Джозеф Паркер и Агит Кабайел. Они должны определить следующего претендента на бой за абсолют.

Как завершился первый бой Усик – Дюбуа