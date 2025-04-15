Промоутер Усика отреагировал на досрочное объявление даты боя с Дюбуа

Авторитетный журнал The Ring анонсировал дату боя между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Однако комментарий промоутера украинского чемпиона Александра Красюка оказался не таким оптимистичным.

Александр Красюк не стал подтверждать инсайд журнала The Ring о проведении боя Усик – Дюбуа 12 июля на стадионе "Уэмбли". Впрочем, промоутер не отрицает проведения переговоров между командами, пишет 24 Канал со ссылкой на Sport-express.ua.

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Неубедительный ответ Красюка о следующем бое Усика

Специалист отметил, что в настоящее время отсутствует конкретная дата боя, а потому призвал подождать до официального объявления.

Такая информация действительно появилась. Однако мы пока ничего о бое не объявляли. И на это есть свои причины. Пока я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию журналистов The Ring. Я вам скажу так – мы уже давно, более месяца, ведем переговоры с командой Даниэля Дюбуа, но пока, по состоянию на сегодня, никакой конкретики,

– сказал Красюк.

На бой с Усиком претендует претендент на пояс WBO Джозеф Паркер. Поэтому команде украинца нужно отсрочить обязательную защиту или провести сначала бой с новозеландцем.

Понимаете, есть же еще Джозеф Паркер, например. Вот он – обязательный претендент на бой за пояс чемпиона мира по версии WBO. Сейчас есть еще масса нюансов и пока мы их не решим, говорить что-то конкретное о бое Усик – Дюбуа я не могу. Сам не знаю,

– отметил промоутер Усика.

Если представители Усика и Дюбуа договорятся о бое, то он может состояться в июне или июле. Впрочем, не исключен вариант проведения мегафайта осенью.

Отметим, что команда Усика уже объявила отбор спарринг-партнеров в тренировочный лагерь украинца. Боксеры по своим габаритам должны напоминать "Динамита". Подготовка в Валенсии стартует 1 мая 2025 года.