В этот вечер будут бомбы, – Дюбуа озвучил дерзкий план на бой с Усиком

Уже через считанные недели в супертяжелой весовой категории будет определен абсолютный чемпион мира. За это звание будут драться Александр Усик и Даниэль Дюбуа.

Сейчас оба боксера готовятся к этой битве в тренировочных лагерях. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния поделился обладатель пояса IBF, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

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Что сказал Дюбуа о бое с Усиком

"Динамит" рассказал, что настроен исключительно на победу. Британец дерзко заявил, что он молодой лев, время которого настало:

Будет фейерверк, в этот вечер будут бомбы. Я собираюсь быть тем, кто бросает бомбы, проходя через все, через что мне придется пройти. Я не позволю себя остановить. Я вижу в нем лучшего парня, он один из лучших в мире, но теперь я думаю, что пришло мое время. Вы знаете, что я молодой лев. Я должен доказать, что я настоящая сила, новая сила в дивизионе. Собираюсь взять верх.

Британский боксер добавил, что находится в отличной форме и готов уничтожать. Он убежден, что сможет справиться с эмоциями и покажет, на что способен.

"Готовлюсь, готовлюсь, бой, уничтожение – именно так. Я в хорошей форме. Я нахожусь на хорошем уровне, как физически, так и морально. Я готов. Это будет масштабное событие. Оно будет глобальным, мировым, все будут смотреть – я не могу дождаться, это много значит для меня. Мы найдем способ сдерживать эмоции.

Мой папа справится с этим достаточно хорошо, у меня хорошая команда, поэтому я буду максимально сосредоточенным и сконцентрированным. Я буду выполнять свою работу и не позволю, чтобы что-то мешало. Это значит для меня все, это означает завоевание всего, что может предложить этот вид спорта, быть на вершине игры. Быть абсолютным чемпионом в боксе – это все", – сказал Дюбуа.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Это будет реванш между бойцами, в первом поединке украинец нокаутировал британца в девятом раунде.

Напомним, что накануне Александр Усик прекратил сотрудничество со своим промоутером Александром Красюком, которое длилось 12 лет.