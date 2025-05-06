"Набрал мощный импульс": олимпийский призер оценил шансы Дюбуа в реванше с Усиком

Александр Усик в 2024 году окончательно стал королем хевивейта, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри. Уже летом украинец снова выйдет на ринг, где будет иметь возможность вернуть статус абсолюта.

Его с трона попытается свергнуть обладатель пояса IBF Даниэль Дюбуа. Своими ожиданиями от предстоящего противостояния поделился бывший британский супертяж Дэвид Прайс.

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Мнение Прайса о реванше Усик – Дюбуа

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года заявил, что на этот раз его земляк будет иметь гораздо больше шансов, чем в первом бою, сообщает 24 Канал со ссылкой на DAZN. По его мнению, серия побед добавила "Динамиту" уверенности, что может сыграть важную роль.

"Я считаю, что импульс и опыт, которые Дюбуа получил после их первого боя, значительно повышают его шансы. В первом бою Усик не давал Дюбуа ни одного шанса, но, по моему мнению, благодаря победам, которые Дюбуа завоевал с тех пор, в частности над несколькими топовыми бойцами, причем в сокрушительной манере, он набрал мощный импульс, что играет большую роль.

Мы все знаем, что Усик – главная звезда, он безоговорочный чемпион, но два его боя с Тайсоном Фьюри были очень конкурентными. Можно предположить, что Усик, возможно, начинает замедляться, тогда как Даниэль Дюбуа, вероятно, приближается к пику своей формы", – сказал Прайс.

Справка. В августе 2023 года Александр Усик победил Даниэля Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде. Реванш между боксерами состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Ранее сообщалось, благодаря чему "Динамит" собирается победить украинского боксера. Британец признавался, что будет делать акцент не только на свою силу.