"Может причинить ему боль": промоутер Дюбуа рассказал, как британцу победить Усика

Александр Усик встретится в адском реванше с Даниэлем Дюбуа. Главное событие года, которое привлечет внимание всех поклонников бокса, состоится летом этого года.

Фрэнк Уоррен поделился мыслями относительно реванша Усик – Дюбуа. Промоутер британского боксера считает, что его подопечный может создать проблемы украинцу, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.

Читайте также "Это другой зверь": экс-чемпион мира назвал победителя битвы Усик – Дюбуа

Что сказал Уоррен

Фрэнк Уоррен ответил на вопрос об аншлаге на "Уэмбли". По словам промоутера, уже было продано около 70 тысяч билетов, хотя они еще даже не объявили, кто будет драться в андеркарде.

Спортивный функционер отметил, что Александр некомфортно чувствовал себя, как на прошлых пресс-конференциях. Уоррен отметил, что Усика нужно разнервничать, ведь он знает, что Даниэль Дюбуа может нанести ему боль.

Дюбуа может причинить ему боль, он знает, что может причинить ему боль. Но Александр - отличный боец. Я очень уважаю его, и это будет действительно невероятный вечер, это будет сказочный вечер,

– сказал Уоррен.

Промоутер вспомнил скандальный удар ниже пояса от Даниэля Дюбуа в первом поединке. Фрэнк Уоррен заявил, что на интервью у Пирса Моргана пересмотрели этот эпизод, что сняло все вопросы.

К слову. Реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа состоится 19 июля 2025 года. Место проведения боя за "абсолют" легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее Соломон Дакрес сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа. Британский супертяж, что у Даниэля малые шансы победить Александра в очном противостоянии.