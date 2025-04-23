Бывший чемпион мира назвал победителя реванша Усик – Дюбуа: желание и прогноз отличаются

Александр Усик в 2024 году зачистил окончательно хевивейт, дважды одолев до того непобедимого Тайсона Фьюри. Он анонсировал, что проведет еще два поединка, после чего с большой вероятностью повесит перчатки на гвоздь.

Сейчас его следующий соперник официально остается неизвестным. Однако инсайдеры сообщали, что им станет Даниэль Дюбуа и даже объявили дату этой битвы.

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Кому отдает предпочтение Маккензи

Своим мнением относительно этого противостояния поделился бывший чемпион мира в трех весовых категориях Дюк Маккензи, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT Boxing. Британец заявил, что его земляк спрогрессировал после первого боя с украинцем, однако не думает, что этого хватит "Динамиту" для победы:

Ты не можешь провести 12-раундовый бой с Даниэлем Дюбуа и не пропустить удар, не получить урон. У Дюбуа тяжелые кулаки, и сейчас он стал намного лучше. Но достаточно ли он улучшился для этого уровня?

Экс-чемпион спрогнозировал, что Александр Усик снова одержит победу. По его мнению, в конце концов никто не сможет одолеть украинца до завершения карьеры.

"Я считаю, что он завершит карьеру непобежденным. Я просто не вижу, как Дюбуа сможет его победить, и думаю, что Усик уйдет из бокса с нулем в графе поражений.

Мне бы хотелось, чтобы Дюбуа победил. Я бы хотел увидеть, как он одолел бы Усика, но я реально не вижу, как такое может произойти", – сказал Маккензи.

К слову. Первый бой Усик – Дюбуа состоялся в августе 2023 года в Польше. Тогда украинец нокаутировал "Динамита" в девятом раунде.

Отметим, что также Дюк Маккензи назвал будущего соперника победителя этого реванша.