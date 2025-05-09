"Это другой зверь": экс-чемпион мира назвал победителя битвы Усик – Дюбуа

Уже в середине лета Александр Усик будет иметь возможность вернуть звание абсолютного чемпиона мира. Для этого ему надо будет одолеть действующего обладателя пояса IBF Даниэля Дюбуа.

Британский боксер попытается взять реванш за поражение в 2023 году. Тогда украинец победил "Динамита" техническим нокаутом.

Читайте также Спарринг-партнер Дюбуа сделал подробный прогноз на реванш Усика с британцем

Кого Фроч считает фаворитом

Своим мнением относительно предстоящего поединка поделился бывший чемпион мира Карл Фроч. Британец расхвалил своего земляка и отдал должное его прогрессу, однако не верит в победу Даниэля, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Дюбуа – это другой зверь. Теперь он лучший боец. У него было несколько блестящих побед – над Миллером, Хрговичем, он полностью разгромил Энтони Джошуа. Теперь он полон уверенности, на гребне волны, и это парень, который выходит в ринг с твердой верой в себя.

Он как будто совсем новый боец. Думаю, это будет отличный бой, но я просто не вижу ни одного боксера, кто мог бы победить Усика. Ничего не имею против Даниэля Дюбуа – ему просто досталась тяжелая задача", – заявил Фроч.

Справка. Бой Усик – Дюбуа состоится 19 июля в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли". Это будет второй поединок для украинца на этой арене. В 2020 году он там дрался с Дереком Чисорой, которого одолел единогласным решением судей.

Отметим, что в этот день состоится еще одно знаковое событие в мире бокса. После длительной паузы на ринг вернется легендарный Мэнни Пакьяо.