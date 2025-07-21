"Иди отсоси Усику": тренер Дюбуа набросился на звездного боксера после боя за абсолют
- Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
- После боя тренер Дюбуа, Дон Чарльз, агрессивно отреагировал на поддержку Дерека Чисоры, сказав неуместные слова.
В субботу, 19 июля, в Лондоне состоялся грандиозный вечер бокса. Его главным событием стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.
В этом поединке Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. После их битвы произошел неприятный инцидент с участием тренера "Динамита", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.
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Как Чисора попал под горячую руку Чарльза?
О нем рассказал Дерек Чисора. Он хотел поддержать Дюбуа после поражения, но столкнулся с агрессией наставника Дона Чарльза, который не подбирал слов.
После боя я пошел в раздевалку поддержать Дюбуа, но Дон Чарльз сказал: "Иди отсоси член своему лучшему другу Усику". Я сказал: "Окей, классно, иду". Но я люблю дона Чарльза, это все эмоции,
– сказал Чисора.
Отметим, что Усик и Чисора дружат после очного противостояния, которое состоялось в 2020 году. Тогда Александр победил единогласным решением судей.
К слову. После боя Дерек Чисора записал видео с украинским чемпионом. В нем он в шутку просил Александра Усика больше не бить британцев.
Напомним, что накануне портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В нем украинский боксер оказался неожиданно на очень низком месте.