"Иди отсоси Усику": тренер Дюбуа набросился на звездного боксера после боя за абсолют

В субботу, 19 июля, в Лондоне состоялся грандиозный вечер бокса. Его главным событием стал бой за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

В этом поединке Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде. После их битвы произошел неприятный инцидент с участием тренера "Динамита", сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

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Как Чисора попал под горячую руку Чарльза?

О нем рассказал Дерек Чисора. Он хотел поддержать Дюбуа после поражения, но столкнулся с агрессией наставника Дона Чарльза, который не подбирал слов.

После боя я пошел в раздевалку поддержать Дюбуа, но Дон Чарльз сказал: "Иди отсоси член своему лучшему другу Усику". Я сказал: "Окей, классно, иду". Но я люблю дона Чарльза, это все эмоции,

– сказал Чисора.

Отметим, что Усик и Чисора дружат после очного противостояния, которое состоялось в 2020 году. Тогда Александр победил единогласным решением судей.

К слову. После боя Дерек Чисора записал видео с украинским чемпионом. В нем он в шутку просил Александра Усика больше не бить британцев.

Напомним, что накануне портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира независимо от весовой категории. В нем украинский боксер оказался неожиданно на очень низком месте.