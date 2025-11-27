"Что вы курите": в команде Усика отреагировали на возможный бой с блогером

Александр Усик до сих пор не определился со своим следующим соперником на боксерском ринге. Тем временем представители известного блогера-боксера Джейка Пола анонсируют вероятный бой с чемпионом мира.

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), которую основал Джейк Пол, опубликовала сообщение о возможном бое с Александром Усиком. Вроде бы блогер выйдет на ринг против украинца в случае победы над Энтони Джошуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на MVP.

Читайте также Президент WBO прокомментировал решение Усика отказаться от защиты пояса

Как в команде Усика отреагировали на возможный бой с Полом?

Директор команды бывшего абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика, Сергей Лапин, иронично прокомментировал сообщение промоутерской компании.

"Что вы курите?", – написал под публикацией Лапин.

Анонс возможного боя Усик – Пол / фото промоутерской компании MVP

Напомним, что 19 декабря в Майами состоится боксерский поединок между Джейком Полом и Энтони Джошуа. Британец проведет первый бой после сокрушительного поражения от Даниэля Дюбуа.

В активе американского блогера есть победы над бывшими звездами бокса и ММА. В частности, в ноябре 2024 года Пол победил легендарного чемпиона Майка Тайсона, который был старше соперника на 31 год.

С кем будет драться Усик в следующем поединке?