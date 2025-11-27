"Що ви курите": у команді Усика відреагували на можливий бій з блогером

Олександр Усик досі не визначився зі своїм наступним суперником на боксерському рингу. Тим часом представники відомого блогера-боксера Джейка Пола анонсують ймовірний бій з чемпіоном світу.

Промоутерська компанія Most Valuable Promotions (MVP), яку заснував Джейк Пол, опублікувала допис про можливий бій з Олександром Усиком. Начебто блогер вийде на ринг проти українця у разі перемоги над Ентоні Джошуа, повідомляє 24 Канал з посиланням на MVP.

Як у команді Усика відреагували на можливий бій з Полом?

Директор команди колишнього абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика, Сергій Лапін, іронічно прокоментував допис промоутерської компанії.

"Що ви курите?", – написав під публікацією Лапін.

Анонс можливого бою Усик – Пол / фото промоутерської компанії MVP

Нагадаємо, що 19 грудня у Маямі відбудеться боксерський поєдинок між Джейком Полом та Ентоні Джошуа. Британець проведе перший бій після нищівної поразки від Даніеля Дюбуа.

В активі американського блогера є перемоги над колишніми зірками боксу та ММА. Зокрема у листопаді 2024 року Пол переміг легендарного чемпіона Майка Тайсона, який був старший за суперника на 31 рік.

З ким битиметься Усик у наступному поєдинку?