Усик отправил Фьюри на пенсию: украинец рассказал, в каких отношениях с британцем

Украинский боксер Александр Усик дважды побеждал знаменитого Тайсона Фьюри. Бывший чемпион мира после боев с украинцем повесил перчатки на гвоздь.

Недавно Александр Усик посетил раненых на фронте бойцов бригады "Ярость". Об общении чемпиона с воинами эксклюзивно для 24 Канала рассказал представитель Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють" Артем Джепко.

Поддерживают ли отношения Усик и Фьюри?

Украинские воины спросили у Александра Усика о его бывшем сопернике Тайсоне Фьюри. Фактически украинский боксер сбросил "Цыганского короля" с трона в супертяжелом дивизионе и отправил его на пенсию.

Усик отметил, что поединки с Фьюри были одними из самых интересных в его карьере. Сейчас бывшие соперники на ринге поддерживают дружеские отношения. По словам Александра, он уважает всех своих оппонентов и со многими из них продолжает общаться.

Во время разговора с военными Усик сообщил, какие предложения получает относительно следующего боя.

