Фьюри может вернуться в бокс: Тайсон сделал громкое заявление и вспомнил об Усике

"Цыганский король" не может отойти от двух поражений от украинца. Несмотря на завершение карьеры Фьюри до сих пор мечтает о еще одном реванше с Усиком.

Один из лучших боксеров современности Тайсон Фьюри в январе этого года объявил о завершении карьеры. Впрочем, до сих пор существует вероятность, что "Цыганский король" вернется в спорт, сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Жаждет боя с Усиком

Британец допустил, что может снова выйти на ринг в ближайшее время. Впрочем единственным его условием для этого является организация боя против Александра Усика.

Если бы я возвращался, то только ради боя с Усиком. Я хочу честного результата боя, который должен пройти в Англии. Именно его я хочу. Это бой, которого я больше всего стремился бы получить следующим,

– заявил Тайсон Фьюри.

Напомним, что именно бои против украинца стали последними в карьере 36-летнего Фьюри. В прошлом году Тайсон дважды выходил на ринг против Усика и в обеих встречах потерпел поражение по решению судей.

После проигрыша в мае "Цыганский король" потерял звание чемпиона по версии WBC, которым владел с 2020 года. Всего за свою профессиональную карьеру Тайсон выиграл 34 из 37-ми поединков.

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Усик же после победы над Фьюри стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Позже он был вынужден оставить вакантным пояс IBF.

Он достался Даниэлю Дюбуа, который выиграл бой против Филиппа Хрговича. Впрочем уже 19 июля Усик снова может стать абсолютом, ведь сразится против британца на "Уэмбли".