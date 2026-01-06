Снова захотел "в черешню": Фьюри намекнул на возможный третий бой против Усика

Тайсон Фьюри продолжает создавать шоу для любителей бокса. В прошлом году "Цыганский король" объявил о своем уходе из бокса.

Однако уже в 2026-м англичанин передумал и объявил о возобновлении карьеры. Об этом Тайсон объявил у себя в посте в инстаграм, сообщает 24 Канал.

Будет ли бой Фьюри против Усика?

Пока же неизвестно, кто станет следующим соперником Фьюри. Сам англичанин вызвал на поединок Мануэля Чарра, который сразу же принял предложение соперника.

Однако "Цыганский король" продолжает искать себе оппонента. У себя в сториз Фьюри выложил фотографию с его поединка против Александра Усика и оставил неоднозначную подпись.

"Вайб 2026 года. Еще одна опция?,

– написал Тайсон.

Фанаты расценили этот пост как вызов Усика на третий бой. Сам же украинец пока не реагировал на это предложение от британца, но пока он имеет другой приоритет.

Ранее Александр предложил бой Деонтею Уайлдеру, который является претендентом на пояс WBC. Стороны уже ведут переговоры, бой планируют провести в мае или летом 2026 года, сообщал The National.

Что известно о карьере Тайсона Фьюри?