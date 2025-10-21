В команде Усика рассказали, реален ли третий бой против Фьюри
- Александр Усик планирует вернуться в ринг в 2026 году, но третий бой с Тайсоном Фьюри выглядит маловероятным после двух побед Усика в 2024 году.
- Усик восстанавливается после травмы спины и может встретиться с победителем боя Джозеф Паркер – Фабио Уордли в своем следующем поединке.
Александр Усик планирует вернуться на ринг в первой половине следующего 2026-го года. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин оценил вероятных соперников, в частности трилогию с Тайсоном Фьюри.
Сергей Лапин заговорил о возможной трилогии Александра Усика против Тайсона Фьюри. Директор команды украинского абсолютного чемпиона мира в хевивейте расставил все точки над "і" на слухах о вероятном третьем бое между боксерами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Состоится ли третий бой Усик – Фьюри?
Представитель Усика не увидит оснований и смысла проводить трилогию в этом противостоянии. Ведь Александр уже дважды за 2024-й год победил "Цыганского короля".
Теоретически, это интересная опция, но для кого? Если поклонники бокса действительно ее поддержат, возможно. Однако, по моему мнению, эта глава уже закрыта,
– заявил Лапин.
Также Лапин сообщил, что восстановление Усика после травмы спины идет прекрасно. По его словам, Александр чувствует себя хорошо и находится в отличной форме.
Отметим, что директор команды Усика рассказал, что в карьере Александра может быть еще пять поединков. В следующем бою украинец встретится на ринге против триумфатора противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли, которое состоится 25 октября на арене "О2" в Лондоне.
В то же время промоутер Эдди Хирн отреагировал в комментарии Pro Boxing Fans на слова Усика о том, что он будет боксировать до 41-го года.
"Знаете, иногда мы отправляем людей на пенсию, не так ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему стоит сейчас уйти на пенсию. Он, видимо, слушает это и думает: "Пошел ты! Почему? Я чувствую себя прекрасно. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?" И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще хочет этого, удачи ему", – заявлял Хирн.
Последние новости об Александре Усике?
Усик рассказывал, что уже начал подготовку к следующему бою в своем тренировочном лагере,
Также Александр отмечал, что не видит среди своих будущих соперников кандидатуры 20-летнего британца Мозеса Итаумы.
Следующий бой должен был стать последним в карьере украинского боксера, но Усик решил продолжить свои выступления на профи-ринге вплоть до 41-го года.
Абсолютный чемпион заявлял, что после окончания карьеры не пойдет в политику, а построит собственную академию, где будет много тренировать.
Сейчас за спиной Усика 24 победных боя подряд (15 – нокаутом) и ноль поражений.