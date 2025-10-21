Александр Усик планирует вернуться на ринг в первой половине следующего 2026-го года. Директор команды украинского боксера Сергей Лапин оценил вероятных соперников, в частности трилогию с Тайсоном Фьюри.

Сергей Лапин заговорил о возможной трилогии Александра Усика против Тайсона Фьюри. Директор команды украинского абсолютного чемпиона мира в хевивейте расставил все точки над "і" на слухах о вероятном третьем бое между боксерами, пишет 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Состоится ли третий бой Усик – Фьюри?

Представитель Усика не увидит оснований и смысла проводить трилогию в этом противостоянии. Ведь Александр уже дважды за 2024-й год победил "Цыганского короля".

Теоретически, это интересная опция, но для кого? Если поклонники бокса действительно ее поддержат, возможно. Однако, по моему мнению, эта глава уже закрыта,

– заявил Лапин.

Также Лапин сообщил, что восстановление Усика после травмы спины идет прекрасно. По его словам, Александр чувствует себя хорошо и находится в отличной форме.

Отметим, что директор команды Усика рассказал, что в карьере Александра может быть еще пять поединков. В следующем бою украинец встретится на ринге против триумфатора противостояния Джозеф Паркер – Фабио Уордли, которое состоится 25 октября на арене "О2" в Лондоне.

В то же время промоутер Эдди Хирн отреагировал в комментарии Pro Boxing Fans на слова Усика о том, что он будет боксировать до 41-го года.

"Знаете, иногда мы отправляем людей на пенсию, не так ли? Я уже говорил об Усике, что, возможно, ему стоит сейчас уйти на пенсию. Он, видимо, слушает это и думает: "Пошел ты! Почему? Я чувствую себя прекрасно. Я боксирую лучше, чем когда-либо. Почему я должен уйти на пенсию?" И он прав. В конце концов, если он в хорошей физической форме и все еще хочет этого, удачи ему", – заявлял Хирн.

