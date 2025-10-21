Олександр Усик планує повернутись у ринг у першій половині наступного 2026-го року. Директор команди українського боксера Сергій Лапін оцінив ймовірних суперників, зокрема трилогію з Тайсоном Ф'юрі.

Сергій Лапін заговорив про можливу трилогію Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі. Директор команди українського абсолютного чемпіона світу у хевівейті розставив усі крапки над "і" на чутках про ймовірний третій бій між боксерами, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

Цікаво Хто стане наступним суперником Усика: коли та де відбудеться бій

Чи відбудеться третій бій Усик – Ф'юрі?

Представник Усика не побачить підстав і сенсу проводити трилогію у цьому протистоянні. Адже Олександр вже двічі за 2024 рік переміг "Циганського короля".

Теоретично, це цікава опція, але для кого? Якщо шанувальники боксу дійсно її підтримають, можливо. Проте, на мою думку, ця глава вже закрита,

– заявив Лапін.

Також Лапін повідомив, що відновлення Усика після травми спини йде чудово. За його словами, Олександр почувається добре і перебуває у відмінній формі.

Відзначимо, що директор команди Усика розповів, що у кар'єрі Олександра може бути ще п'ять поєдинків. У наступному бою українець зустрінеться на рингу проти тріумфатора протистояння Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня на арені "О2" у Лондоні.

Водночас промоутер Едді Хірн відреагував у коментарі Pro Boxing Fans на слова Усика про те, що він боксуватиме до 41-го року.

"Знаєте, іноді ми відправляємо людей на пенсію, чи не так? Я вже казав про Усика, що, можливо, йому варто зараз піти на пенсію. Він, мабуть, слухає це та думає: "Пішов ти! Чому? Я почуваюся чудово. Я боксую краще, ніж будь-коли. Чому я маю піти на пенсію?" І він має рацію. Зрештою, якщо він в хорошій фізичній формі та все ще прагне цього, удачі йому", – заявляв Хірн.

Останні новини про Олександра Усика?