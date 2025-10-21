Директор команды Усика заинтриговал ответом о возможном бое с Итаумой
- Сергей Лапин не исключает возможность боя Усика против Мозеса Итаумы, но считает, что Итауме еще нужно пройти серьезный тест.
- Следующим соперником Усика станет победитель боя между Джозефом Паркером и Фабио Уордли.
СМИ активно приписывают Александру Усику бой против Мозеса Итаумы. Сергей Лапин, директор команды украинского боксера, прокомментировал слухи вокруг такого возможного противостояния.
Сергей Лапин не исключил Мозеса Итаумы из списка потенциальных соперников Александра Усика. В то же время представитель команды абсолютного чемпиона мира в хевивейте добавил, что такая встреча вообще возможна, но на сейчас, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Стоит внимания В команде Усика рассказали, реален ли третий бой против Фьюри
Насколько возможен бой Усика против Итаумы?
По словам директора команды Усика, 20-летнему британцу следует еще дорасти до уровня такого боя против Усика. Лапин уверен, что Итауме еще нужно серьезный тест перед поединком с легендой, отметив, что, никто не видел Мозеса в полном 12-раундовом бою.
Я не сказал бы, что Усик не хочет драться с Итаумой. Это перспективный боец, и его команда хорошо поработала, подняв его до этого уровня и рейтинга. Но если анализировать дивизион супертяжелого веса, кроме Усика, есть еще много сильных бойцов. Итауме еще нужен серьезный тест перед боем с легендой. Видели ли мы, чтобы он проходил полные 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ – нет. На этом этапе у него нет инструментов, чтобы победить Усика,
– заявил Лапин.
Отметим, что сам Усик ранее признался, видит ли Итауму своим соперником.
"С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию", – цитировал слова Усика источник Украина Сейчас.
В то же время Лапин рассказал, кто станет следующим соперником Усика. Оппонент украинца определится в противостоянии Джозеф Паркер – Фабио Уордли.
Что известно о вероятном противостоянии Усик – Итаума?
16 августа 2025 года Итаума легко нокаутировал 37-летнего Диллиана Уайта. Эта победа стала для Мозеса 13-й подряд на профи-ринге, 11 из которых было нокаутом (данные BoxRec). Зато Усик в середине июля во второй раз одолел Даниэля Дюбуа. Александр побеждает уже в 24-х поединках подряд (15 – нокаутом).
После победы над Уайтом Итаума заявил, что не будет бросать вызов Усику, ведь пока еще не заслужил на такой грандиозный поединок.
Итаума и его команда столкнулись с проблемами после крайнего поединка. "Новому Майку Тайсону" не могли найти следующего соперника. После чего WBA обязала Итауму провести бой против Кубрата Пулева, а командам дали 30 дней для договоренности, иначе начнутся промоутерские торги.