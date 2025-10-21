СМИ активно приписывают Александру Усику бой против Мозеса Итаумы. Сергей Лапин, директор команды украинского боксера, прокомментировал слухи вокруг такого возможного противостояния.

Сергей Лапин не исключил Мозеса Итаумы из списка потенциальных соперников Александра Усика. В то же время представитель команды абсолютного чемпиона мира в хевивейте добавил, что такая встреча вообще возможна, но на сейчас, передает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Насколько возможен бой Усика против Итаумы?

По словам директора команды Усика, 20-летнему британцу следует еще дорасти до уровня такого боя против Усика. Лапин уверен, что Итауме еще нужно серьезный тест перед поединком с легендой, отметив, что, никто не видел Мозеса в полном 12-раундовом бою.

Я не сказал бы, что Усик не хочет драться с Итаумой. Это перспективный боец, и его команда хорошо поработала, подняв его до этого уровня и рейтинга. Но если анализировать дивизион супертяжелого веса, кроме Усика, есть еще много сильных бойцов. Итауме еще нужен серьезный тест перед боем с легендой. Видели ли мы, чтобы он проходил полные 12 раундов? Был ли в опасных ситуациях в ринге? Мой ответ – нет. На этом этапе у него нет инструментов, чтобы победить Усика,

– заявил Лапин.

Отметим, что сам Усик ранее признался, видит ли Итауму своим соперником.

"С Итаумой не буду. Он же молодой, еще мне напинает. А он сказал, что дедушек не бьет. Я не могу вам сказать с кем, потому что идут переговоры. Я вас обману, если скажу какую-то фамилию", – цитировал слова Усика источник Украина Сейчас.

В то же время Лапин рассказал, кто станет следующим соперником Усика. Оппонент украинца определится в противостоянии Джозеф Паркер – Фабио Уордли.

Что известно о вероятном противостоянии Усик – Итаума?