ЗМІ активно приписують Олександру Усику бій проти Мозеса Ітауми. Сергій Лапін, директор команди українського боксера, прокоментував чутки навколо такого можливого протистояння.

Сергій Лапін не виключив Мозеса Ітауми зі списку потенційних суперників Олександра Усика. Водночас представник команди абсолютного чемпіона світу у хевівейті додав, що така зусстріч взагалі можлива, але на зараз, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Наскільки можливий бій Усика проти Ітауми?

За словами директора команди Усика, 20-річному британцю слід ще дорости до рівня такого бою проти Усика. Лапін впевнений, що Ітаумі ще потрібно серйозний тест перед поєдинком із легендою, наголосивши на тому, що ніхто не бачив Мозеса у повному 12-раундовому бою.

Я не сказав би, що Усик не хоче битися з Ітаумою. Це перспективний боєць, і його команда добре попрацювала, піднявши його до цього рівня та рейтингу. Але якщо аналізувати дивізіон надважкої ваги, крім Усика, є ще багато сильних бійців. Ітаумі ще потрібен серйозний тест перед боєм із легендою. Чи бачили ми, щоб він проходив повні 12 раундів? Чи був у небезпечних ситуаціях у ринзі? Моя відповідь – ні. На цьому етапі у нього немає інструментів, щоб перемогти Усика,

– заявив Лапін.

Відзначимо, що сам Усик раніше зізнався, чи бачить Ітауму своїм суперником.

"З Ітаумою не буду. Він же молодий, ще мені напинає. А він сказав, що дідусів не бʼє. Я не можу вам сказати з ким, бо йдуть перемовини. Я вас надурю, якщо скажу якесь прізвище", – цитувало слова Усика джерело Україна Сейчас.

Водночас Лапін розповів, хто стане наступним суперником Усика. Опонент українця визначиться у протистоянні Джозеф Паркер – Фабіо Вордлі.

Що відомо про ймовірне протистояння Усик – Ітаума?