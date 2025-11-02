Риск был высокий и неоправданный: Красюк впервые назвал причину разрыва с Усиком

Промоутер Александр Красюк неожиданно прекратил сотрудничество с Александром Усиком накануне боя с Даниэлем Дюбуа. До сих пор стороны не называли истинные причины разрыва отношений.

Тогда такой шаг генерального директора К2 Promotions Александра Красюка накануне боя за абсолют казался очень странным. Тем более обе стороны воздержались от откровенных комментариев, пишет 24 Канал со ссылкой на Okay Eva.

Почему Красюк прекратил сотрудничество с Усиком?

Долгое время Александр Красюк избегал ответа на вопрос об истинных мотивах разрыва. В конце концов промоутер решил назвать истинную причину прекращения 12-летнего сотрудничества.

Если уж руку на сердце положить, я был противником этого поединка с Дюбуа. На тот момент Усик достиг всего, что можно. Он заработал всего, что только можно было заработать. Тот поединок даже приблизительно не приносил ему средств, сколько он заработал с Фьюри в первом, во втором, сколько он заработал с Джошуа. Во-вторых, риск с Дюбуа был высок и неоправдан,

– заявил Красюк.

Глава К2 Promotions заметил, что опасался за результат реванша Усик – Дюбуа, ведь риск был огромным.

"Дюбуа - бегемот, молодой парень, квадратный, с бетонной головой. Ты выходишь и от любого удара, если его пропустил, можешь упасть – и вся твоя карьера, все, что ты выстраивал эти 12 лет, идет коту под хвост. А ради чего? Ради каких-то там 10 миллионов долларов? Да нет, этого не стоит делать", – рассказал Красюк.

По мнению Красюка, окружение Усика настаивало на поединке с Дюбуа, чтобы продолжать "доить" боксера. Промоутер не захотел идти в разрез с командой, о чем сообщил Усику.

Я ему так и написал: "Санечка, я пожизненно останусь промоутером двукратного абсолютного чемпиона, а тебе желаю стать трехкратным вскоре,

– сказал Красюк.

Напомним, что 19 июля Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в пятом раунде и в третий раз в карьере стал абсолютным чемпионом мира.

Кто влиял на решение Усика согласиться на бой с Дюбуа?