Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик зажег со звездами украинской эстрады, забыв о травме спины. Из-за такой неосмотрительности боксер может потерять титул.

Сразу после боя с Даниэлем Дюбуа боксерская организация WBO обязала Александра Усика провести обязательную защиту титула с претендентом Джозеформом Паркером. Украинский боксер попросил организацию отсрочить поединок, сославшись на травму спины, пишет 24 Канал.

Почему Усик может потерять титул?

Все бы хорошо, но в сеть попало видео с благотворительного ужина, который организовали Александр Усик вместе с женой. На мероприятии выступили звезды украинского шоубизнеса – Иво Бобул и Надя Дорофеева. Исполнители спели свои популярные хиты, которые заставили Усика сорваться с места и затанцевать.

Это видео увидели представители команды Джозефа Паркера и усомнились в травме украинского боксера. Тренер новозеландца Энди Ли потроллил Усика, напомнив о травмированной спине.

Пока украинский боксер не отреагировал на критику команды Паркера. Кстати, оппоненты украинского боксера вспомнили также благотворительный футбольный матч в Киеве, в котором тоже участвовал Усик.

Что грозит Усику?

Напомним, что после первого боя с Тайсоном Фьюри Александр Усик потерял титул IBF. Тогда боксер отказался от обязательной защиты из-за контракта на второй поединок с "Цыганским королем". Украинец добровольно отдал чемпионский пояс Даниэлю Дюбуа.

Сейчас ситуация в чем-то подобная. Усик не спешит определяться со следующим соперником. Вполне вероятно, что украинец сам откажется от обязательной защиты в пользу коммерческого поединка с тем же Джейком Полом.

Представитель WBO Луис Салас выразил свое недовольство поведением Усика. Сейчас организация ожидает новый медицинский отчет от украинца, который должен подтвердить наличие травмы. В противном случае пояс WBO достанется Джозефу Паркеру, а Александр Усик потеряет звание абсолютного чемпиона.

Ранее мы рассказывали, как Усика за шумную вечеринку раскритиковал его бывший соперник Майрис Бриедис. Латвийский боксер цинично упомянул войну, хотя сам публично не осуждает действия России.