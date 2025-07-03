Не простил до сих пор: Усик назвал соперника, который перешел все границы

Александр Усик на профессиональном уровне провел 23 поединка. Из всех своих соперников украинец выделил одного, которому до сих пор не может простить обиду.

Британец Тайсон Фьюри вылил немало грязи на Александра Усика перед очными поединками. Однако "Цыганский король" не пересек границу дозволенного, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Какой боксер взбесил Усика

По словам Усика, у него был лишь один соперник, которого он не уважает за гадкие слова.

Моя слабость – я люблю людей. Я люблю своих соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю, – это Марко Хук. Он плохой человек, потому что сказал плохие слова о моей маме,

– рассказал Усик.

Отметим, что бой Александра Усика против Марка Хука состоялся 9 сентября 2017 года. Немец боснийского происхождения грязно боксировал, но украинец был готов к этому.

В десятом раунде рефери остановил бой, засчитав победу Усику техническим нокаутом. Этот поединок проходил в рамках четвертьфинала World Boxing Super Series. В следующих двух боях украинец победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева. Это позволило ему стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Напомним, что 19 июля Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. На кону будут стоять все пояса хевивейта и статус абсолютного чемпиона мира. Стало известно, во сколько часов Усик и Дюбуа начнут поединок на "Уэмбли".