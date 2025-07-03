Британец Тайсон Фьюри вылил немало грязи на Александра Усика перед очными поединками. Однако "Цыганский король" не пересек границу дозволенного, пишет 24 Канал со ссылкой на DAZN.

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Какой боксер взбесил Усика

По словам Усика, у него был лишь один соперник, которого он не уважает за гадкие слова.

Моя слабость – я люблю людей. Я люблю своих соперников. Единственный мой соперник, которого я не люблю, – это Марко Хук. Он плохой человек, потому что сказал плохие слова о моей маме,

– рассказал Усик.

Отметим, что бой Александра Усика против Марка Хука состоялся 9 сентября 2017 года. Немец боснийского происхождения грязно боксировал, но украинец был готов к этому.

В десятом раунде рефери остановил бой, засчитав победу Усику техническим нокаутом. Этот поединок проходил в рамках четвертьфинала World Boxing Super Series. В следующих двух боях украинец победил Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева. Это позволило ему стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе.

Напомним, что 19 июля Александр Усик проведет реванш против Даниэля Дюбуа. На кону будут стоять все пояса хевивейта и статус абсолютного чемпиона мира. Стало известно, во сколько часов Усик и Дюбуа начнут поединок на "Уэмбли".