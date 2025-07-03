Британець Тайсон Ф'юрі вилив чимало бруду на Олександра Усика перед очними поєдинками. Проте "Циганський король" не перетнув межу дозволеного, пише 24 Канал з посиланням на DAZN.

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Який боксер збісив Усика

За словами Усика, у нього був лише один суперник, якого він не поважає за гидкі слова.

Моя слабкість – я люблю людей. Я люблю своїх суперників. Єдиний мій суперник, якого я не люблю, – це Марко Хук. Він погана людина, бо сказав погані слова про мою маму,

– розповів Усик.

Зазначимо, що бій Олександра Усика проти Марка Хука відбувся 9 вересня 2017 року. Німець боснійського походження брудно боксував, але українець був готовий до цього.

У десятому раунді рефері зупинив бій, зарахувавши перемогу Усику технічним нокаутом. Цей поєдинок проходив в рамках чвертьфіналу World Boxing Super Series. У наступних двох боях українець переміг Майріса Брієдіса та Мурата Гассієва. Це дозволило йому стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.

Нагадаємо, що 19 липня Олександр Усик проведе реванш проти Даніеля Дюбуа. На кону стоятимуть усі пояси хевівейту та статус абсолютного чемпіона світу. Стало відомо, о котрій годині Усик та Дюбуа розпочнуть поєдинок на "Вемблі".