Одного миллиарда недостаточно: Усик назвал сумму, которую мечтает заработать в бизнесе
- Александр Усик стремится заработать 17 миллиардов долларов в бизнесе, кроме успехов в спорте.
- Усик владеет компанией Ready to Fight и инвестирует в строительство, сельское хозяйство, недвижимость и автомобильный бизнес.
Абсолютный чемпион мира Александр Усик параллельно со спортивной карьерой реализовывает собственные бизнес-проекты. Украинский боксер хотел бы в будущем пополнить перечень миллиардеров.
Александр Усик наперекор скептикам стал боксером номер один в мире. Такие же амбициозные цели украинский чемпион ставит перед собой в бизнесе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Legion Real Estate.
Сколько денег планирует заработать Усик?
Звездный боксер планирует стать таким же успешным бизнесменом и заработать огромные средства.
"Амбиции в бизнесе? Очень огромные. Заработать, чтобы у меня было 17 миллиардов долларов.
18? 17 мне хватит. Самое главное – это что-то делать. У каждого мужчины должно быть ремесло. И у каждого человека, в принципе, должно быть какое-то ремесло, чем он будет заниматься. То, что будет ему нравиться, то что будет приносить ему и хлебушек, и радость, и вокруг себя он будет строить. Каждый человек должен это иметь", – отметил Усик.
Абсолютный чемпион назвал главный фактор, благодаря которому он достигнет успеха в бизнесе.
"Если у меня в спорте, слава Богу, получилось... Вы же знаете, почему у меня получается? Потому что я фартовый, мне постоянно везет. "Да он везучий же". Вот мне просто везет.
Моя стихия в спорте, я из этого вышел, я живу этим много лет. Когда заканчивается профессиональный спорт, ты все равно никуда не деваешься. Ты будешь работать или в нем там, или где-то рядом. Но хочется еще что-то делать", – заметил Усик.
Что известно о бизнесе Усика?
- По оценкам аналитиков, состояние Усика составляет 214 миллионов долларов. Украинец входит в пятерку самых богатых боксеров мира – данные GiveMeSport.
- Олимпийский чемпион развивает собственную компанию Ready to Fight, которая помогает строить карьеру молодым и перспективным боксерам. Кроме того, Усик инвестирует собственные средства в строительство, сельское хозяйство, недвижимость, автомобильный бизнес и тому подобное.
- Недавно промоутер Эдди Хирн назвал сумму, ради которой Усик согласится провести бой против Фабио Уордли. Этот поединок может состояться в первой половине следующего года.