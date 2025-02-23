Кто станет следующим соперником Усика: украинец сделал громкое заявление

Поединок в Эр-Рияде должен был определить следующего соперника украинца Александра Усика. Все карты спутала неожиданная болезнь Даниэля Дюбуа.

Вместо Дюбуа на ринг в Эр-Рияде против Джозефа Паркера вышел Мартин Баколе. Однако чуда не произошло и новозеландец нокаутировал конголезского гиганта во втором раунде, пишет 24 Канал.

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Усик мечтает о бое за абсолют

Паркер защитил титул временного чемпиона WBO в супертяжелом весе и стал одним из главных претендентов на бой с украинцем. Однако совсем иного мнения придерживается Усик.

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO планирует провести еще один бой за абсолют. Для этого Александр должен встретиться с полноценным чемпионом хевивейта. Как известно, четвертым поясом супертяжелого дивизиона (IBF) владеет Даниэль Дюбуа.

Поэтому украинец мечтает во второй раз получить бой за абсолют. Об этом он рассказал в интервью Boxing King Media.

"Я хочу провести следующий бой против Даниэля Дюбуа. За звание абсолютного чемпиона мира.

Где? Лондон, Эр-Рияд – не имеет значения. Уэмбли? Да, я готов", – сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик летом 2023 года встречался с Даниэлем Дюбуа на ринге. Украинец нокаутировал британца в 9-м раунде.