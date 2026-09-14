Усик опубликовал короткую, но красноречивую запись в своем инстаграме, сообщает 24 Канал.

"Я все еще в игре", – сказал украинский боксер.

В комментариях к посту Усика его поддержали ряд боксеров, в частности Сергей Деревянченко и Тони Белью, а также украинский комик и блогер Вася Харизма.

Напомним, накануне российский боксер Артем Сусленков бросил вызов Усику, записав видеообращение. Он сделал это в присущем России стиле: с пулеметом в руках, в военной форме и со словами о спорте "вне политики". 39-летний украинец на провокацию не купился и оставил без внимания обращение оккупанта.

Пока неизвестно, кто станет следующим соперником Усика. Команда боксера и сам спортсмен неоднократно выражали желание провести бой против Деонтея Уайлдера. В СМИ даже появилась информация, что поединок может состояться в марте 2027 года. Однако официальных подробностей пока нет.

Кроме того, на реванш с Александром претендуют два боксера – Тайсон Фьюри, который так и не смирился с двумя поражениями от украинца, и Рико Верховен, которого Усик победил в мае 2026 года.