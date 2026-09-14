Усик опублікував короткий, але промовистий меседж у себе в інстаграмі, повідомляє 24 Канал.

"Я все ще в грі", – сказав український боксер.

У коментарях до допису Усика підтримали низка боксерів, зокрема Сергій Дерев'янченко та Тоні Белью, а також український комік та блогер Вася Харизма.

Нагадаємо, напередодні російський боксер Артем Суслєнков кинув виклик Усику, записавши відеозвернення. Він зробив це у притаманному для Росії стилі: з кулеметом в руках, у військовій формі та зі словами про спорт "внє політікі". 39-річний українець на провокацію не купився та залишив без уваги звернення окупанта.

Наразі не відомо, хто стане наступним суперником Усика. Команда боксера та сам спортсмен неодноразово висловлювали бажання провести бій проти Деонтея Вайлдера. У ЗМІ навіть з'явилася інформація, що поєдинок може відбутися у березні 2027 року. Проте офіційних деталей наразі немає.

Окрім того, на реванш з Олександром претендують два бійці – Тайсон Ф'юрі, який так і не змирився з двома поразками від українця, та Ріко Верховен, якого Усик переміг у травні 2026 року.