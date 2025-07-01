Джедай, Чеширский кот и Лара Крофт: Усик забавно отреагировал на образы от ИИ

Чемпион мира по боксу Александр Усик известен своим чувством юмора. Спортсмен даже может посмеяться над собой.

Во время интервью британской стриминговой платформе DAZH Александру Усику показали образы сгенерированные искусственным интеллектом. Это вызвало положительные эмоции у боксера, пишет 24 Канал.

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Какой образ от ИИ больше всего рассмешил Усика

Искусственный интеллект изобразил Усика в образах культовых киногероев: Чеширского кота, Супермена, студента Хогвартса, Супер-Марио, джедая и даже харизматичной Лары Крофт.

Усику особенно понравились персонажи книги Льюиса Кэрролла и эпопеи "Звездные войны". Но больше всего развеселил украинца образ искательницы приключений Лары Крофт.

Реакция Усика на образы от ИИ: видео

Напомним, что сейчас Усик готовится к бою за абсолют против Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 19 июля на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Тем временем в команде Усика рассекретили некоторые моменты подготовки к реваншу с Дюбуа. Тренеры украинца обращают внимание на ошибки британца.