Під час інтерв'ю британській стрімінговій платформі DAZH Олександру Усику показали образи згенеровані штучним інтелектом. Це викликало позитивні емоції у боксера, пише 24 Канал.

Читайте також Рейтинг найкращих українських боксерів за всю історію: на якому місці брати Клички та Усик

Який образ від ШІ найбільше розсмішив Усика

Штучний інтелект зобразив Усика в образах культових кіногероїв: Чеширського кота, Супермена, студента Гоґвортсу, Супер-Маріо, джедая та навіть харизматичної Лари Крофт.

Усику особливо сподобалися персонажі книги Льюїса Керрола та епопеї "Зоряні війни". Та найбільше розвеселив українця образ шукачки пригод Лари Крофт.

Реакція Усика на образи від ШІ: відео

Нагадаємо, що наразі Усик готується до бою за абсолют проти Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться 19 липня на легендарному "Вемблі" у Лондоні.

Тим часом у команді Усика розсекретили деякі моменти підготовки до реваншу з Дюбуа. Тренери українця звертають увагу на помилки британця.