Во время интервью британской стриминговой платформе DAZH Александру Усику показали образы сгенерированные искусственным интеллектом. Это вызвало положительные эмоции у боксера, пишет 24 Канал.

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Какой образ от ИИ больше всего рассмешил Усика

Искусственный интеллект изобразил Усика в образах культовых киногероев: Чеширского кота, Супермена, студента Хогвартса, Супер-Марио, джедая и даже харизматичной Лары Крофт.

Усику особенно понравились персонажи книги Льюиса Кэрролла и эпопеи "Звездные войны". Но больше всего развеселил украинца образ искательницы приключений Лары Крофт.

Реакция Усика на образы от ИИ: видео

Напомним, что сейчас Усик готовится к бою за абсолют против Даниэля Дюбуа. Поединок состоится 19 июля на легендарном "Уэмбли" в Лондоне.

Тем временем в команде Усика рассекретили некоторые моменты подготовки к реваншу с Дюбуа. Тренеры украинца обращают внимание на ошибки британца.