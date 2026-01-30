Жесткая реакция чемпиона: Усик ответил на упреки о возрасте

Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик столкнулся с эйджизмом. Супертяж жестко отреагировал на комментарии о своем возрасте после участия в матче за Полесье.

Александр Усик подвергся критике относительно своего возраста и снижения физических возможностей во время тренировочного сбора Полесья в Испании. В комментарии для собственного ютуб-канала боксер рассказал, что регулярно слышит упреки о том, что "ему уже 39 лет" и "молодые приближаются".

Как отреагировал Усик?

Боксер отметил, что его значительно младшие спарринг-партнеры часто удивлены интенсивностью тренировок и силой ударов.

На критику супертяж ответил в присущей ему манере:

Все, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша..,

– резко отрезал Усик.

Что известно о планах Усика на 2026 год?