Жесткая реакция чемпиона: Усик ответил на упреки о возрасте
- Александр Усик отреагировал на критику о своем возрасте, отметив, что его младшие спарринг-партнеры удивлены его интенсивностью тренировок.
- Усик планирует бои с Деонтейем Уайлдером и, возможно, третий бой с Тайсоном Фьюри в 2026 году, ведутся переговоры по этим поединкам.
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик столкнулся с эйджизмом. Супертяж жестко отреагировал на комментарии о своем возрасте после участия в матче за Полесье.
Александр Усик подвергся критике относительно своего возраста и снижения физических возможностей во время тренировочного сбора Полесья в Испании. В комментарии для собственного ютуб-канала боксер рассказал, что регулярно слышит упреки о том, что "ему уже 39 лет" и "молодые приближаются".
Как отреагировал Усик?
Боксер отметил, что его значительно младшие спарринг-партнеры часто удивлены интенсивностью тренировок и силой ударов.
На критику супертяж ответил в присущей ему манере:
Все, что говорят за вашей спиной, слышит только ваша..,
– резко отрезал Усик.
Что известно о планах Усика на 2026 год?
- Александр Усик последний раз выходил на ринг 19 июля 2025 года, одержав победу над Дэниелем Дюбуа и в третий раз став абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.
- Украинский боксер неоднократно выражал желание провести бой с бывшим чемпионом WBC Деонтейем Уайлдером. Эта встреча рассматривается как один из главных вариантов для 2026 года, и переговоры по организации поединка активно ведутся.
- Другой яркой возможностью, по информации ESPN, является третий бой с британцем Тайсоном Фьюри. И хотя стороны еще не достигли окончательного соглашения, серия из двух побед Усика над Фьюри вызвала слухи о потенциальной трилогии в 2026 году.
- По словам экспертов, Усик имеет еще несколько боев в планах на ближайшие годы, и его команда работает над тем, чтобы подобрать максимально яркие и спортивно содержательные поединки.