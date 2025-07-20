Президент Динамо отреагировал на победу Усика над Дюбуа в историческом реванше

В субботу, 19 июля, состоялся исторический реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион перед глазами большого количества болельщиков победил британского боксера.

Александр Усик не оставил своему сопернику никаких шансов. Президент Динамо Игорь Суркис отреагировал на победу абсолютного чемпиона мира, сообщает 24 канал со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

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Как Суркис поздравил Усика?

Игорь Суркис отметил, что Александр Усик продемонстрировал украинский бойцовский дух и характер. По словам президента Динамо, боксер стал не просто абсолютным чемпионом мира, а также посвятил победу Украине и героям, которые ее защищают.

Суркис подчеркнул, что Усик в очередной раз громко заявил на весь мир об Украине. Спортивный функционер отметил, что Король хевивейта показал патриотизм, несокрушимость, а также вписал свое имя золотыми буквами в историю бокса.

Ваша воля к победе является настоящим примером для представителей всех видов спорта, в том числе для наших футболистов и тренеров,

– сказал Суркис.

Напомним, что Александр Усик досрочно прибил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион в пятом раунде отправил в нокаут британского боксера на глазах у переполненного "Уэмбли".

Ранее сообщали о том, что Александр Усик установил уникальный рекорд в истории бокса. Кроме успехов в хевивейте, украинский чемпион был на вершине крузервейта.