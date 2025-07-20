Команда Дюбуа заблаговременно отреагировала на нокаут: видео с реакцией угла британца

В субботу, 19 июля, состоялось историческое событие на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Александр Усик в реванше разбил Даниэля Дюбуа, нанеся британскому боксеру сокрушительное поражение.

Бой завершился досрочной победой Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. Украинский боксер эффектно отправил на канвас соперника, сообщает 24 канал.

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Как в углу Дюбуа отреагировали на падение боксера?

Александр Усик разобрался с Даниэлем Дюбуа в пятом раунде поединка на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Украинский чемпион сначала отправил в нокдаун британского боксера.

После того как поединок возобновился Александр Усик отправил в нокаут Даниэля Дюбуа. В углу британского боксера в последний момент выбросили белое полотенце, а уже потом рефери отсчитал до десяти.

Команда Дюбуа выбросила белое полотенце: смотрите видео

В итоге Александр Усик снова покорил королевский дивизион. Украинский боксер во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, объединив все пояса – WBO, WBC, WBA и IBF.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри прокомментировал победу Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа. "Цыганский король" высказался в своем стиле.