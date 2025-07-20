Бій завершився достроковою перемогою Олександра Усика над Даніелем Дюбуа. Український боксер ефектно відправив на канвас суперника, повідомляє 24 канал.

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Як у кутку Дюбуа відреагували на падіння боксера?

Олександр Усик розібрався з Даніелем Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку на стадіоні "Вемблі" у Лондоні. Український чемпіон спочатку відправив у нокдаун британського боксера.

Після того як поєдинок поновився Олександр Усик відправив в нокаут Даніеля Дюбуа. У кутку британського боксера в останній момент викинули білий рушник, а вже згодом рефері відрахував до десяти.

Команда Дюбуа викинула білий рушник: дивіться відео

У підсумку Олександр Усик знову підкорив королівський дивізіон. Український боксер вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, об'єднавши усі пояси – WBO, WBC, WBA та IBF.

Раніше повідомляли, що Тайсон Ф'юрі прокоментував перемогу Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа. "Циганський король" висловився у своєму стилі.