21 августа, 17:11
Усик поддержал прихожан УПЦ МП и вызвал пожар в комментариях: что пишут о скандале с боксером

Анатолий Дерека
Основные тезисы
  • Александр Усик поддержал прихожан УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры.

  • Это вызвало противоречивые реакции в комментариях относительно боксера.

     

Украинский боксер Александр Усик продолжает попадать в неприятные ситуации из-за религиозных взглядов. На этот раз боксер решил поддержать сторонников пророссийской организации УПЦ МП.

Александр Усик остается одним из лучших спортсменов в истории Украины. Боксер не только достигает успеха на ринге, но и рассказывает о реалиях войны для мировой аудитории, сообщает 24 Канал.

Что пишут об Усике?

Но, к сожалению, Александр периодически попадает в неприятные ситуации. На днях Усика сфотографировали возле Киево-Печерской лавры, где боксер поддержал прихожан УПЦ МП.

Эта организация связана с РПЦ и является пророссийской. В конце концов в комментариях произошел пожар из диаметрально разных мнений относительно поступка Усика. Сторонники "русского мира" одновременно защищают боксера и обижены на него за "двойную позицию".

  • "Пророссийское отродье, этим все сказано"
  • "Я его не уважаю, он двуличная личность. С такими людьми как он очень опасно иметь дело. Он показал свое гнилое лицо"
  • "Чувак держит нос по ветру и хочет снова переобуться. Не получится. Разве станет монахом"
  • "Вот вам и патриот Украины. Гнида ты, если поддерживаешь москаля"
  • "Усик поддерживает москаля, продажная шкура, ждуны русского мира. Позор таким"
  • "Чтобы не сделал Александр, найдутся люди которые его осудят. Спасайтесь"
  • "Продажные гниды"
  • "Сколько можно поддерживать московскую нечисть? Они убивают наших детей"

Подборка комментариев по поддержке Усика прихожан УПЦ МП:

Напомним, что в середине июля Усик провел свой последний пока бой против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик отмечал, что планирует провести только один бой после поединка с Дюбуа, после чего завершить карьеру. Потенциальными соперниками Александра называются Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри.