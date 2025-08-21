Усик поддержал прихожан УПЦ МП и вызвал пожар в комментариях: что пишут о скандале с боксером
- Александр Усик поддержал прихожан УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры.
Это вызвало противоречивые реакции в комментариях относительно боксера.
Украинский боксер Александр Усик продолжает попадать в неприятные ситуации из-за религиозных взглядов. На этот раз боксер решил поддержать сторонников пророссийской организации УПЦ МП.
Александр Усик остается одним из лучших спортсменов в истории Украины. Боксер не только достигает успеха на ринге, но и рассказывает о реалиях войны для мировой аудитории, сообщает 24 Канал.
Что пишут об Усике?
Но, к сожалению, Александр периодически попадает в неприятные ситуации. На днях Усика сфотографировали возле Киево-Печерской лавры, где боксер поддержал прихожан УПЦ МП.
Эта организация связана с РПЦ и является пророссийской. В конце концов в комментариях произошел пожар из диаметрально разных мнений относительно поступка Усика. Сторонники "русского мира" одновременно защищают боксера и обижены на него за "двойную позицию".
- "Пророссийское отродье, этим все сказано"
- "Я его не уважаю, он двуличная личность. С такими людьми как он очень опасно иметь дело. Он показал свое гнилое лицо"
- "Чувак держит нос по ветру и хочет снова переобуться. Не получится. Разве станет монахом"
- "Вот вам и патриот Украины. Гнида ты, если поддерживаешь москаля"
- "Усик поддерживает москаля, продажная шкура, ждуны русского мира. Позор таким"
- "Чтобы не сделал Александр, найдутся люди которые его осудят. Спасайтесь"
- "Продажные гниды"
- "Сколько можно поддерживать московскую нечисть? Они убивают наших детей"
Подборка комментариев по поддержке Усика прихожан УПЦ МП:
Напомним, что в середине июля Усик провел свой последний пока бой против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
Ранее Усик отмечал, что планирует провести только один бой после поединка с Дюбуа, после чего завершить карьеру. Потенциальными соперниками Александра называются Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри.