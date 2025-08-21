Александр Усик остается одним из лучших спортсменов в истории Украины. Боксер не только достигает успеха на ринге, но и рассказывает о реалиях войны для мировой аудитории, сообщает 24 Канал.

Что пишут об Усике?

Но, к сожалению, Александр периодически попадает в неприятные ситуации. На днях Усика сфотографировали возле Киево-Печерской лавры, где боксер поддержал прихожан УПЦ МП.

Эта организация связана с РПЦ и является пророссийской. В конце концов в комментариях произошел пожар из диаметрально разных мнений относительно поступка Усика. Сторонники "русского мира" одновременно защищают боксера и обижены на него за "двойную позицию".

"Пророссийское отродье, этим все сказано"

"Я его не уважаю, он двуличная личность. С такими людьми как он очень опасно иметь дело. Он показал свое гнилое лицо"

"Чувак держит нос по ветру и хочет снова переобуться. Не получится. Разве станет монахом"

"Вот вам и патриот Украины. Гнида ты, если поддерживаешь москаля"

"Усик поддерживает москаля, продажная шкура, ждуны русского мира. Позор таким"

"Чтобы не сделал Александр, найдутся люди которые его осудят. Спасайтесь"

"Продажные гниды"

"Сколько можно поддерживать московскую нечисть? Они убивают наших детей"

Подборка комментариев по поддержке Усика прихожан УПЦ МП:

Напомним, что в середине июля Усик провел свой последний пока бой против Даниэля Дюбуа. Украинец нокаутировал соперника в пятом раунде и вернул себе звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Ранее Усик отмечал, что планирует провести только один бой после поединка с Дюбуа, после чего завершить карьеру. Потенциальными соперниками Александра называются Джозеф Паркер и Тайсон Фьюри.