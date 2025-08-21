Олександр Усик залишається одним з найкращих спортсменів в історії України. Боксер не тільки досягає успіху на рингу, а ще й розповідає про реалії війни для світової аудиторії, повідомляє 24 Канал.

Що пишуть про Усика?

Але, на жаль, Олександр періодично потрапляє у неприємні ситуації. На днях Усика сфотографували біля Києво-Печерської лаври, де боксер підтримав парафіян УПЦ МП.

Ця організація пов'язана із РПЦ та є проросійською. Зрештою у коментарях сталась пожежа з діаметрально різних думок щодо вчинку Усика. Прихильники "руського міра" одночасно захищають боксера та ображені на нього за "подвійну позицію".

"Проросійське кодло, цим все сказано"

"Я його не поважаю, він дволична особа. З такими людьми як він дуже небезпечно мати справу. Він показав своє гниле обличчя"

"Чувак тримає ніс по вітру і хоче знову перевзутись. Не вийде. Хіба стане монахом"

"Ось вам і патріот України. Гнида ти, якщо підтримуєш москаля"

"Усик підтримує москаля, продажна шкура, ждуни руського міра. Ганьба таким"

"Щоб не зробив Олександр, знайдуться люди які його осудять. Рятуйтеся"

"Продажні гниди"

"Скільки можна підтримувати московську нечисть? Вони убивають наших дітей"

Нагадаємо, що в середині липня Усик провів свій останній поки бій проти Даніеля Дюбуа. Українець нокаутував суперника у п'ятому раунді та повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Раніше Усик зазначав, що планує провести лише один бій після поєдинку із Дюбуа, після чого завершити кар'єру. Потенційними суперниками Олександра називаються Джозеф Паркер та Тайсон Ф'юрі.