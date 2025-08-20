19 серпня 2025 року Олександр Усик завітав до Києво-Печерської лаври. Український боксер підтримав парафіян УПЦ Московського патріархату, повідомляє 24 канал із посиланням на фейсбук Вікторії Кохановської.

Що Усик робив у Києво-Печерській лаврі?

Представниця ГО "Жіноча сила України" повідомила про присутність Олександра Усика у Києво-Печерській лаврі 19 серпня 2025 року. Вікторія Кохановська заявила, що український боксер підтримав молитовників УПЦ МП.

Усик сьогодні підтримав молитовників УПЦ за захист Києво-Печерської Лаври. Висвітлюю як новину, тому що осад від зради і болю все-таки присутній, але Господь йому суддя,

– написала Кохановська.

Усик біля Лаври / Фото з фейсбуку Кохановської

Нагадаємо, що 20 серпня Верховна рада ухвалила законопроєкт про діяльність, що забороняє діяльність релігійних організацій на території України, які пов'язані з Росією.

24 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону УПЦ МП. А вже у липні 2025 року у Києво-Печерській лаврі відбулось перше богослужіння ПЦУ.

