Экс-чемпионка оценила шансы Усика против Пола, приведя пример другой звезды украинского бокса
- Александр Усик может драться с Джейком Полом по правилам смешанных единоборств, а не бокса.
- Алина Шатерникова считает, что стратегия и опыт могут помочь профессиональному боксеру, как Усик, диктовать ход боя даже в нестандартных условиях.
- Джейк Пол имеет 12 побед на профи-ринге и следующий бой проведет с Джервонтой Дэвисом в ноябре 2025 года.
- Усик планирует свой прощальный бой в профессиональной карьере, сейчас рассматриваются различные варианты соперников.
Уже неоднократно в СМИ появлялась информация о потенциальной битве Александра Усика против Джейка Пола. Правда, речь идет не о бое по правилам бокса.
Если такой бой состоится, то он будет в октагоне по правилам смешанных единоборств. Бывшая чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова в интервью 24 канала прокомментировала возможный поединок Александра Усика против Джейка Пола.
К теме Бой Усика с Паркером, камбэк Кличко и ждать ли битвы с Итаумой: интервью с Шатерниковой
Что сказала Шатерникова о возможном бое Усик – Пол?
Шатерникова оценили шансы Усика, поставив в пример Дениса Беринчика и его опыт в кулачных боях. Экс-чемпионка объяснила, что даже профессиональный боксер может диктовать ход поединка в кулачных встречах или октагоне.
Я очень переживала, когда наш Денис Беринчик согласился на бой в лиге кулачных поединков. Однако именно стратегия, тактика и большой опыт боксера помог Денису Беринчику диктовать и полностью контролировать ход такого боя. Боксер, который правильно готовится может достичь успеха даже выходя против таких соперников как Пол и не по правилам бокса,
– сказала Шатерникова.
Напомним, что Пол-младший провел импровизированную дуэль взглядов против Усика 19 июля после победы Александра в реванше над Даниэлем Дюбуа. Джейк уже имеет за своей спиной 12 побед на профи-ринге (7 – нокаутом) и потерпел одно поражение в 13-ти проведенных поединках. В своем крайнем бою боксер-ютубер одолел в июле 2025-го Хулио Сезара Чавеса-младшего. А перед этим в ноябре прошлого года победил легендарного Майка Тайсона.
К слову. Джейку Полу уже определили следующего соперника. Боксер-ютубер подерется против Джервонты Дэвиса 14 ноября 2025 года на "State Farm Arena" в Атланте (США).
Зато у Усика остался прощальный бой в профессионалах – 24 победных поединка (15 – нокаутом). Сейчас рассматривают несколько вариантов для "последнего танца" украинца.
Также Алина Шатерникова оценила возможный бой Усика против 20-летнего британца Мозеса Итаумы.